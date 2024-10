Vaticano envia 62 mil euros para Gaza. “Por aqui, todos precisam de tudo”, diz o pároco

O Vaticano enviou 62 mil euros para ajudar a paróquia da Sagrada Família em Gaza. Durante os trabalhos do Sínodo, houve um apelo à solidariedade dos participantes para ajudarem esta paróquia, onde se encontram milhares de famílias, refugiadas da guerra.

O cardeal Konrad Krajewski, esmoler do Papa e prefeito do Dicastério para a Caridade, anunciou que o resultado da coleta “sinodal” foi de 32 mil euros. A esta quantia, o cardeal acrescentou mais 30 mil euros, oferecidos pelos serviços de caridade do Papa.

Este fundo de 62 mil euros já está disponível em Gaza destinado às muitas necessidades daquela paróquia da Sagrada Família.

O pároco Gabriel Romanelli, a quem o Papa telefona regularmente, gravou um pequeno vídeo de agradecimento, onde agradece a preciosa ajuda. “Por aqui, todos vos saúdam. Todos precisam de tudo e com isto ajudamos milhares de famílias”, disse o sacerdote italiano, rodeado de dezenas de crianças, na penumbra da noite, apenas iluminada por geradores.