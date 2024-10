Rede Europeia Anti Pobreza: “Democracia que esquece a pobreza é uma democracia enfraquecida”

A Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN) prepara jornada de sensibilização, de 14 a 25 de outubro, com mais de 150 atividades, numa iniciativa que visa assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 de outubro) e que envolve mais de 200 parceiros.

A coordenadora nacional da EAPN, Maria José Vicente, diz à Renascença que o objetivo da Iniciativa é “sensibilizar a população para a pobreza e a exclusão social”, através “do trabalho em rede e em parceria, mobilizando todos para aquilo que o combate à pobreza deve ser: um desígnio nacional”.

A Rede Europeia Anti-Pobreza reforça que um em cada cinco portugueses vive com menos de 591 euros por mês e que “ainda há muito por fazer” na luta contra a pobreza e exclusão social em Portugal.

“Uma democracia que esquece mais de dois milhões de pessoas em situação de pobreza ou exclusão social é uma democracia enfraquecida e que está a falhar aos seus cidadãos."

“Precisamos urgentemente de resgatar a confiança dos cidadãos na vida democrática”, reforça a coordenadora da EAPN Portugal.

Para esta organização não-governamental, “só será possível fazê-lo através da participação de todos, principalmente das pessoas em situação de pobreza e exclusão social”.

Entre as diversas iniciativas previstas, a EAPN destaca já nos dias 17 e 18 de outubro, o XV Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social em Aveiro (ATLAS - Biblioteca Municipal). O secretário de Estado Adjunto da Presidência, Rui Armindo Freitas, estará na sessão de encerramento do encontro que pretende discutir nos 50 anos da democracia, “o que ainda é preciso fazer”, sobretudo no combate à pobreza e exclusão, no nosso país.

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza é assinalado anualmente a 17 de outubro. Teve início em 1987, quando o padre Padre Joseph Wresinski reuniu 100.000 pessoas na Praça dos Direitos Humanos e Liberdades, em Paris, na inauguração de uma pedra em homenagem das vítimas da pobreza, fome, violência e medo.