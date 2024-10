“O autoritarismo está a alastrar de um modo assustador”

Foi na agitada Praça de São Pedro, em Roma, junto ao monumento que evoca os migrantes de várias épocas, que a irmã Gabriela Botani, comboniana, falou à Renascença da preocupação com que segue a atual “situação geopolítica” no mundo e também sobre o agravamento das desigualdades.

A religiosa lamenta os “crescentes autoritarismos e fechamentos das nações entre si, que estão a tornar mais vulneráveis os caminhos de quem deseja sair do seu país em busca de uma vida melhor”.

Para a irmã Gabriela, que já esteve em missão no Brasil, as guerras, que se sucedem, e o aumento da insegurança e da pobreza indicam que estamos numa “mudança de época, como diz o Papa Francisco", que "está a colocar em risco sobretudo mulheres, crianças e todos os migrantes, por causa da falta de políticas que acompanhem os processos migratórios”.

Até há pouco tempo coordenadora da Rede internacional "Talitha Kum", que reúne diversas congregações no combate ao tráfico humano, Gabriela Botani diz que o seu coração “ainda está profundamente ligado a essa realidade das violações dos direitos humanos, da destruição da dignidade das pessoas, em particular dos migrantes”.

Criada em 2009, esta rede está em quase 80 países, incluindo Portugal, envolvendo duas mil religiosas de diferentes congregações femininas e atua em colaboração com a Organização Internacional para as Migrações. Em 2019 foi distinguida, nos Estados Unidos, com o prémio ‘Heróis contra o tráfico de pessoas’.

“Anunciar o Evangelho é sempre arriscado”

As Irmãs Missionárias Combonianas estão espalhadas pelo mundo. “Estamos presentes em quatro continentes, na América Latina, na Europa, na Ásia e na África. Também no Médio Oriente, não é um continente, mas é uma região particular. Aí o trabalho que fazemos é mais de diálogo inter-religioso, para a reconciliação e a paz”, explica à Renascença Gabriela Botanni. A guerra entre Israel e o Hamas, que já alastrou ao Líbano e ao Irão, afeta-as diretamente.

Estão na Palestina "numa realidade tristemente atual", por causa da guerra. "Estão lá seis irmãs, que vão dando conta da instabilidade que se se vive”. Mas não estão todas juntas.

“A comunidade foi dividida quando construíram o muro de divisão da área ocupada da Cisjordânia, em Jerusalém Oriental. Parte da comunidade está de um lado, sob o controle da ocupação israelita, e do outro lado do muro, que é Palestina, está a outra. De um lado tem quatro irmãs e do outro duas. É a região de Betânia, onde tem o túmulo de Lázaro”.

As irmãs vão dando conta da instabilidade que se vive. “Há muita insegurança, embora não estejam na região onde o conflito é mais grave e mais percetível, como em Gaza ou no sul do Líbano. Mas, a tensão vai crescendo”.

Quando escuto as irmãs que estão nessas realidades, aquilo que mais impressiona é a força que elas têm

Em África, no Sudão, a presença das combonianas teve de ser suspensa. “Por causa da guerra e da violência, as irmãs tiveram de sair, e estão à espera da possibilidade de regressar”. Mas permanecem no Sudão do Sul, “outro contexto de conflito, que continua numa grande instabilidade”.

Estão também na região dos grandes lagos, “em Kivu, no Congo”, e ainda no norte do Moçambique, onde há dois anos foi morta num ataque jihadista a irmã Maria De Coppi, de 84 anos, dos quais 60 dedicados à aquele país. “Era minha tia, irmã da minha mãe, e religiosa da nossa congregação”, conta, não escondendo a tristeza.

Para Gabriela Botanni “o anúncio do Evangelho é sempre arriscado”, mas há “uma alegria na missão, uma liberdade que experimentamos, de amor e partilha com simplicidade. Quando escuto as irmãs que estão nessas realidades, aquilo que mais impressiona é a força que elas têm, essa força que vem do desejo de partilhar a vida com os mais pobres e com os excluídos, de convidar todos ao banquete da vida, com essa força do bem”, garante.

Nos vários locais onde servem, adaptam-se às necessidades, mas a ideia é sempre criar um “movimento transformador que sai das pessoas desse lugar”, seguindo o exemplo do fundador, S. Daniel Comboni, que “convidou as irmãs, irmãos e leigos que foram com ele em missão a ‘salvar a África com a África’, isso significa uma ação transformadora que vem de dentro, a ação transformadora do Evangelho”.

Nas suas missões "a formação e a educação são elementos fundamentais, não apenas a educação formal, nas escolas, mas a formação das comunidades. Penso no norte de Moçambique, e no trabalho incansável que fizeram para construir comunidades, formar catequistas, criar diálogo com todos, com pessoas de diferentes religiões, as religiões tradicionais e muçulmanos. Foi construir comunidade para transformar a realidade”.