“Identidade e pacto num mundo Global” em debate no Congresso da Escola Católica

O II Congresso Nacional da Escola Católica que vai realizar-se, em Fátima, na quinta e sexta-feira, propõe-se refletir sobre “Identidade e pacto num mundo Global”.

A iniciativa, organizada Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) e o Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), pretende ser “um marco na celebração dos 25 anos da APEC” e constituir-se como um “momento marcante do percurso da Escola Católica em Portugal”.

Para o presidente da APEC, Fernando Magalhães, “este é um momento da maior importância para as escolas católicas no nosso país”.

“Por um lado, pela alegria de celebrar sermos escola e sermos escola católica. E esta é uma história muito bonita para ser contada e celebrada. Por outro, pela importância de cuidarmos desta nossa identidade, porque ela é a razão de existirmos”, concretiza.

Por sua vez, Fernando Moita, diretor do SNEC, órgão executivo da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF) considera que esta iniciativa é um momento de “profunda reflexão e fraternidade” sobre “o ser de hoje da educação e da educação católica em particular”.

“Queremos alargar os horizontes a partir do desafio do Papa e desejamos que estes dias nos tragam ferramentas e suporte identitários para que a nobre tarefa que a Educação Católica proporciona às novas gerações possa ir ao encontro desta preocupação profunda de construir um mundo mais fraterno, equitativo e feliz”, refere.

O Congresso vai contar com conferências, painéis, exposições e atividades performativas.

De acordo com a organização do congresso, o ensino católico em Portugal conta com cerca de 122 instituições de ensino forma cerca de 66 mil alunos e conta mais de 5 mil professores nos vários ciclos de ensino.