Encontro Nacional de Jovens vai ser anual e passar por todas as dioceses

Portugal vai passar a ter um encontro nacional de jovens, todos os anos, com a intenção de passar por todas as dioceses. A confirmação é dada pelo próprio Patriarca, D. Rui Valério. A poucos dias de Lisboa receber o 'REJOICE!', que é o 1º desses encontros – a 19 e 20 de outubro -, D. Rui renova o apelo à participação dos jovens, e espera que a iniciativa passe a ser uma marca da pastoral juvenil em Portugal.

“Quero dizer aos jovens que estamos a ser pioneiros, no sentido de que este 'Rejoice!' quer ser o primeiro encontro nacional de jovens, num caminho que no futuro há de ser uma marca dos jovens de Portugal. Este é o primeiro, para o ano haverá um segundo”, adiantou o Patriarca à Renascença e à agência Ecclesia, à margem da apresentação do plano pastoral e do Jubileu 2025 na diocese de Lisboa.

Para D. Rui Valério este primeiro encontro nacional irá permitir “uma experiência de comunhão com jovens que vêm de todo o Portugal, continental e ilhas, e ao mesmo tempo nessa experiência de comunhão, de encontro, descobrirem a presença do Cristo vivo, que disse ‘onde dois ou três estiverem presentes em Meu nome, Eu estou ali’”.

Numa altura em que já estão inscritos mais de 3 mil jovens de todo o país, o Patriarca renova o convite à participação de todos num encontro que quer ver descentralizado. “Este ano é em Lisboa, para o ano há de ser numa outra cidade”. O próximo local a receber o REJOICE! será anunciado no final do encontro deste ano, como costuma acontecer nas Jornadas Mundiais da Juventude. “Sim, nesse aspeto é uma réplica da JMJ”, afirma.

O desafio para que haja uma iniciativa anual foi lançado na recente visita Ad Limina dos bispos portugueses ao Vaticano. “Fomos desafiados a que houvesse anualmente um encontro da nossa juventude, em que pudéssemos rezar juntos e partilhar experiências”. E sublinha que, apesar de Portugal ser um “país pequeno”, tem muita diversidade também ao nível da vivência da fé, e será “uma riqueza” mostrar essa diversidade.

O ‘REJOICE’ vai decorrer no penúltimo fim de semana de outubro no Parque das Nações, em Lisboa, um ano depois da Jornada Mundial da Juventude. O encontro vai replicar muitas das atividades que marcaram a semana da JMJ, entrecruzando momentos de oração com outros mais festivos.

Esta é uma iniciativa conjunta do Serviço de Juventude do Patriarcado e do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e com o apoio da Fundação JMJ Lisboa 2023, da Universidade de Lisboa e da Junta de Freguesia do Parque das Nações.