Bispo do Porto: “É necessário ir, é necessário acalentar a esperança”

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, lembra que o tema escolhido pelo Papa Francisco para este Outubro Missionário - "Ide e convidai todos para o banquete" - é “uma coisa bela, uma coisa boa”, pois “a meta é um banquete”.

“Se não formos, ninguém participa do banquete”, alerta.

D. Manuel Linda associa o tema escolhido pelo Papa ao título do Plano Diocesano do Porto “Peregrinos de Esperança”. “Lá está, o tema da peregrinação, da ida, porque ninguém faz apenas uma peregrinação de sonho”, sustenta.

“Então, os dois temas ligam-se perfeitamente. Aquele que é proposto pelo Papa, àquele que é proposto pela nossa Diocese. É necessário ir e é necessário acalentar a esperança, em ordem ao grande banquete, que é a adesão de todos ao Reino de Deus diante da Igreja”, acrescenta.

D. Manuel lembra na mensagem vídeo em que apela à presença e participação” na Vigília de Oração que vamos fazer na nova Igreja, bela Igreja, de Freamunde, em Paços de Ferreira, no dia 18 deste mês de outubro, às 21h30”, que “a nossa Diocese tem largas centenas de pessoas que, ou partem em missão todos os anos, ou são como que uma espécie de retaguarda de apoio para esses que partem”.

“É belo. Temos de multiplicar isto ainda muitas mais vezes”, exorta.

“Que este Outubro Missionário seja vivido com a máxima intensidade. Apelo a todos os cristãos, seja qual for a sua condição, que de facto, pela ajuda, pela partilha, pela reflexão e por falar do tema, deem uma tónica muito forte a este Outubro Missionário”, conclui.

O Dia Mundial das Missões assinala-se a 20 de outubro.