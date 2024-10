Cem anos a anunciar a “Boa Nova”

Na Sala dos Fornos da Oliva Creative Factory em São João da Madeira assinantes, leitores, amigos e público em geral, são convidados para a sessão comemorativa do jubileu centenário. Um espetáculo de música, dança, projeção audiovisual, com as participações de, Rão Kyao, e uma comunicação de D. Francisco Senra Coelho, Arcebispo de Évora, marcam a iniciativa. Um encontro marcado para celebrar 100 anos de história e de Missão, como explica, em declarações à Renascença o seu diretor, o Padre Rui Ferreira.

O sacerdote faz a ligação entre o nome da Revista “Boa Nova” e o seu objetivo prioritário, quando foi fundada: “o de ser veículo, instrumento de anúncio da Boa Nova que é Cristo, que é Jesus de Nazaré, que nos veio revelar de forma única e bela o amor de Deus”. “E esse amor também se expressa através do trabalho dos missionários espalhados pelo mundo”, acrescenta.

O diretor da Revista da Sociedade Missionária fala também de “uma outra dimensão que há 100 anos não era tão clara; a de fomentar, e criar no Povo de Deus em Portugal a ideia de que todo o cristão, todo o batizado é missionário e também é chamado e enviado também a ser Boa Nova”.

Nos 100 da revista "Boa Nova, o seu diretor, o Padre Rui Ferreira declara-se inquieto com a sustentabilidade da publicação. O sacerdote revela que “a sustentabilidade financeira é muito precária e mais ficou com o fim dos portes pagos”. A situação agravou-se ainda mais e o digital também é uma resposta para isso, mas eu creio que a revista em papel poderá subsistir”. “São questões desafiantes para as quais não tenho uma resposta fácil e acabada”, adianta o diretor da Revista Boa Nova.

A Direção e a Administração da revista Boa Nova prepararam uma Edição Especial para agosto e setembro, intitulada “100 Anos em Missão”, no âmbito da comemoração do centésimo aniversário da publicação da Sociedade Missionária da Boa Nova (SMBN).

A revista Boa Nova - Atualidade Missionária nasceu a 15 de agosto de 1924, como resposta a um anseio de D. Teotónio Vieira de Castro (1859-1940), bispo de Meliapor (Índia) e Superior do Colégio das Missões Ultramarinas (Tomar, Cucujães e Cernache do Bonjardim), de se criar uma publicação missionária para divulgar a importância do trabalho dos missionários e da evangelização nos territórios ultramarinos.

Esta é uma publicação periódica mensal, ilustrada, pertencente à SMBN, que, por sua vez, foi fundada, em 1930, pelo Papa Pio XI, e ao longo deste século de publicação ininterrupta, “tem buscado partilhar a beleza da missão, criando pontes e laços entre os povos, especialmente da lusofonia”, refere o diretor, padre Rui Ferreira.