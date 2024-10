Papa repete apelos à paz

O Papa apelou este domingo à libertação imediata de todos os reféns israelitas que permanecem sequestrados pelo movimento palestiniano Hamas.



"Amanhã, passa um ano desde o ataque terrorista contra a população em Israel, à qual renovo a minha proximidade. Não esqueçamos que ainda há muitos reféns em Gaza para os quais peço libertação imediata", disse Francisco, na Praça de São Pedro, após a recitação do Angelus



O Papa insistiu no pedido de um cessar-fogo imediato também no Líbano, pedindo a intervenção da comunidade internacional para evitar um escalar de violência na região: "Faço um apelo à comunidade internacional para que se ponha fim à espiral da vingança e nunca mais se repitam os ataques, como o levado a cabo pelo Irão há poucos dias, que pode fazer precipitar aquela região numa guerra ainda maior."

"Todas as nações têm o direito de existir em paz e segurança e os seus territórios não devem ser atacados ou invadidos, a soberania deve ser respeitada e garantida pelo diálogo e pela paz, não pelo ódio e pela guerra", acrescentou.~



O Papa fez ainda referência à iniciativa de oração que promove na tarde deste domingo: "Esta tarde todos iremos à Basílica Santa Maria Maggiore para invocar a intercessão da mãe de Deus e amanhã será um dia de jejum e oração pela paz mundial. Unamo-nos com a força do bem contra as conspirações diabólicas da guerra."

"Nesta situação, a oração é necessária mais do que nunca", argumentou.

Ainda no final da oração do Angelus, Francisco anunciou a criação de 21 novos cardeais. O próximo consistório ficou marcado para o dia 8 de Dezembro.