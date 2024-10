Papa implora à Rainha da paz o silêncio das armas

O Papa Francisco rezou o terço, esta tarde, na basílica romana de Santa Maria Maior, para suplicar a intercessão de Nossa Senhora a favor da paz no mundo.

“Acolhei o nosso grito!”, disse o Santo Padre, no final da oração do terço. “Vós que estais disposta a acolher as nossas mágoas, vinde socorrer-nos nestes tempos subjugados pela injustiça e devastados pelas guerras, enxugai as lágrimas dos rostos sofredores de quem chora a morte dos seus entes queridos, despertai-nos do torpor que obscureceu o nosso caminho e tirai do nosso coração as armas da violência”.

Sentado junto de um ícone de Maria Salus Populi Romani, o Papa implorou: “Mãe, dirigi o vosso olhar materno para a família humana, que perdeu a alegria da paz e o sentido da fraternidade. Mãe, intercedei pelo nosso mundo em perigo, para que preserve a vida e rejeite a guerra, cuide dos que sofrem, dos pobres, dos indefesos, dos doentes e dos aflitos e proteja a nossa Casa Comum”.

Francisco acrescentou ainda, sempre se dirigindo à Virgem: “Imploramos de Vós a misericórdia de Deus. Ó Rainha da Paz, convertei o ânimo dos que alimentam o ódio, silenciai o ruído das armas que geram a morte, extingui a violência que grassa no coração humano e inspirai projetos de paz nas mãos de quem governa as Nações”.

Participaram neste momento de oração muitos dos cardeais e bispos presentes em Roma, por causa do sínodo que decorre no Vaticano até finais deste mês.

Para amanhã, dia 7 de outubro, Francisco pediu também, aos fiéis de todo o mundo, que vivam um dia de jejum e oração a favor da paz.