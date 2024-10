​Fátima. Arcebispo de Manaus preside às celebrações de 12 e 13 de outubro

O arcebispo de Manaus (Brasil), cardeal D. Leonardo Ulrich Steiner, vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de outubro a Fátima.



“Nomeado arcebispo metropolitano de Manaus, em novembro de 2019, e criado cardeal pelo Papa Francisco, em maio de 2022, D. Leonardo Ulrich Steiner intervirá na celebração da palavra, na noite de 12 de outubro, e na missa internacional, na manhã do dia 13, informa o Santuário de Fátima, numa nota enviada à Agência ECCLESIA.

Do programa da Peregrinação Internacional de outubro à Cova da Iria, o Santuário de Fátima destaca como “momentos significativos”, no dia 12, a Procissão Eucarística, às 17h30, o Rosário, a partir das 21h30, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a Procissão das Velas e a Celebração da Palavra, e a Procissão do Silêncio, às 23h00.

Na manhã do dia seguinte, 13 de outubro, domingo, destacam-se o Rosário, às 9h30, na Capelinha das Aparições, e, a partir das 10h00, presidida pelo arcebispo brasileiro de Manaus, o cardeal D. Leonardo Ulrich Steiner, a procissão para o altar, a Missa, bênção dos doentes e procissão do adeus.

O Santuário de Fátima informou que se prepara para acolher “milhares de peregrinos” nos dias 12 e 13 deste mês, para a peregrinação que celebra a sexta aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos.

Até este momento, encontram-se inscritos nos serviços do Santuário 113 grupos de peregrinos, “a maior parte do estrangeiro”, de 22 países - Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Croácia, El Salvador, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Haiti, Ilhas Maurícias, Irlanda, Itália, México, Polónia, Reino Unido, Suíça, Vietname; a Itália e a Polónia são os países que têm o maior número de grupos inscritos, respetivamente 24 e 14.

De Portugal estão inscritos grupos das Dioceses de Braga, Aveiro, Évora, Portalegre-Castelo Branco e Lisboa.

A peregrinação de outubro celebra a aparição de Nossa Senhora ocorrida a 13 de outubro de 1917, na Cova da Iria, “à qual se estima que tenham assistido entre 50 mil a 70 mil pessoas”.

Nesta aparição, segundo as memórias da irmã Lúcia, a mais velha dos três pastorinhos, Nossa Senhora pediu: “Façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias”.

O Santuário de Fátima informou também os meios de comunicação social que a habitual conferência de imprensa vai realizar-se com a presença do cardeal D. Leonardo Ulrich Steiner, do bispo da Diocese de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, e com do seu reitor, o padre Carlos Cabecinhas, às 16h00, no dia 12 de outubro (sábado), nas instalações do Gabinete de Comunicação.

O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, e o arcebispo metropolitano de Manaus, D. Leonardo Ulrich Steiner, estão a participar na segunda sessão da XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, com o tema ‘Por uma Igreja sinodal: participação, comunhão, missão’, que está a decorrer no Vaticano, até 27 de outubro.