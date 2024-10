Teólogo Tomáš Halík vem a Braga falar sobre um novo tempo da Igreja

O teólogo Tomáš Halík, um dos mais respeitados pensadores cristãos da atualidade, estará em Braga para a conferência "Ler os sinais dos tempos”. De acordo com informação divulgada pela Arquidiocese de Braga, durante o evento, Halík também apresentará seu novo livro “O sonho de uma nova manhã - Cartas ao Papa”. A conferência está marcada para 19 de novembro, às 21h, no Espaço Vita.

O evento é uma iniciativa conjunta entre o Espaço Vita, a Universidade Católica Portuguesa de Braga e a editora Paulinas.

A arquidiocese lembra que “o padre Tomáš Halík, autor do livro «A Tarde do Cristianismo», tem acompanhado os trabalhos do Sínodo e traz diretamente para o debate a temática do relacionamento com o discernimento, essencial para a dinâmica da sinodalidade”.

“O catolicismo terá futuro se souber estar à altura da promessa contida no seu nome e for, de facto, católico, isto é, universal, para ‘todos, todos, todos’, sem medo do diálogo ecuménico e com os não-crentes, redescobrindo, sob os dogmas, teológicos e morais, o coração pulsante da mensagem e do ser de Cristo: o amor”, sublinha a sinopse do livro, editado pelas Paulinas.

A conferência terá entrada livre, mas está sujeita à lotação do auditório.

Biografia

Tomáš Halík (n. 1948, Praga), sacerdote, teólogo, filósofo e sociólogo, é um dos mais respeitados pensadores cristãos da atualidade. Membro ativo da Igreja clandestina durante o regime comunista, foi depois da Revolução de Veludo conselheiro de Václav Havel. Atualmente, é docente na Universidade Carolina de Praga, mas já lecionou também, na qualidade de professor convidado, em Cambridge, Harvard e Oxford. Vários dos seus livros, traduzidos em diferentes línguas, foram distinguidos pela crítica e pelo público, e ele próprio foi galardoado com o Prémio Templeton, a medalha Per Artem ad Deum e o Prémio Commenius. A convite do Papa Francisco, tem estado particularmente empenhado no processo sinodal em curso.