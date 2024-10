É "crucial aprovar o Orçamento do Estado", defende patriarca de Lisboa

Aprovar o Orçamento do Estado "é crucial". Quem o diz é o Patriarca de Lisboa que, em declarações à Renascença, sublinha que a prioridade, quando se discute o OE2025, devem ser os portugueses.

Para D. Rui Valério, as decisões tomadas pelo Governo e pelos líderes partidários devem ser tomadas a pensar nas pessoas. O patriarca de Lisboa falava à margem de um almoço da Associação Cristã de Empresários e Gestores.

Além disso, D. Rui Valério sublinha que, a bem do país e dos portugueses, devem ser feitas "cedências", caso sejam necessários, para que os partidos políticos e o governo cheguem a um acordo.

A aprovação do Orçamento do Estado não está garantida, uma vez que o Governo não tem maioria parlamentar. O clima de tensão entre PSD e PS tem aumentado nos últimos dias e os socialistas não garantem a viabilização do OE. O PS contesta em especial as medidas de IRS Jovem e da descida de IRS.

Esta quinta-feira, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos voltam a reunir-se, tendo o primeiro-ministro prometido apresentar uma contraproposta "irrecusável" ao líder do PS.