Sínodo solidário com o sofrimento dos países em guerra

A abertura da primeira sessão do Sínodo ficou marcada por mais um apelo à paz. O cardeal Mario Grech, aecretário-geral da Secretaria do Sínodo, recordou a todos que, enquanto decorrem os trabalhos, se travam guerras em muitas partes do mundo. “Estamos à beira de um alargamento do conflito. Quantas gerações terão de passar, antes que os povos em guerra possam mais uma vez ‘sentar-se juntos’ e conversar entre si, para construir juntos um futuro pacífico?”, interrogou-se Grech.

“Unimo-nos às irmãs e irmãos presentes na sala, que vêm de zonas de guerra ou de nações que veem violadas as liberdades fundamentais dos seus povos. Através das suas vozes podemos ouvir os gritos e clamores daqueles que sofrem sob as bombas, especialmente as crianças, que respiram este clima de ódio. Como crentes, somos chamados a desejar e a rezar pelo precioso dom da paz para todas as povos”.

Uma igreja sinfónica ao serviço de todos

Como já aconteceu na última assembleia sinodal de 2023, os participantes sentam-se todos ao mesmo nível, em várias mesas redondas, espalhadas pelo grande espaço da Aula Paulo VI.

Francisco, sentado ao lado do cardeal Grech, também discursou: