Papa pede perdão por pecados que desfiguram o rosto da Igreja

Vários cardeais pediram perdão pelos vários pecados cometidos e também pelas ofensas contra a criação, contra a pobreza e até contra a inércia da igreja e a falta de escuta e comunhão. Por exemplo, o pedido de perdão pelos pecados de abuso foi lido pelo cardeal Sean O’Malley, bispo emérito de Boston e conselheiro do Papa: “Peço perdão e sinto-me envergonhado por todas as vezes que usámos o estatuto do ministério ordenado e da vida consagrada para cometer este terrível pecado, sentindo-nos seguros e protegidos enquanto nos aproveitávamos diabolicamente dos mais pequenos e dos pobres. Perdoa-nos, Senhor”.

Antes do “mea culpa” do Papa, os cerca de 400 participantes ouviram algumas testemunhas que revelaram, na primeira pessoa, as suas feridas e experiências dolorosas, relacionadas com abuso sexual, guerra, indiferença e discriminação.

“Pedimos perdão, com vergonha, a quem ferimos pelos nossos pecados. Dá-nos a coragem de um sincero arrependimento para uma autêntica conversão”, disse Francisco esta tarde, no final de uma vigília de oração, na véspera da abertura do Sínodo que começa amanhã.

O cardeal Michael Czerny, Prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral deu voz às feridas da tragédia das migrações: “Peço perdão e sinto-me envergonhado por termos assumido e participado na globalização da indiferença perante as tragédias que transformam as rotas marítimas e as fronteiras entre as nações de um caminho de esperança num caminho de morte para tantos migrantes. O valor da pessoa é sempre maior do que o da fronteira”.

Depois das intervenções feitas por sete cardeais, o Papa explicou as razões desta celebração: “Quis escrever os pedidos de perdão, que foram lidos por alguns cardeais, porque era necessário chamar pelo nome e apelido os nossos pecados principais, que nós escondemos ou dizemo-los com palavras educadas”, afirmou. “Só curando as relações doentias é que podemos ser Igreja sinodal”, disse aos que amanhã começam os trabalhos do Sínodo sobre a sinodalidade.

Para Francisco, trata-se de uma questão de credibilidade, pois “como poderemos ser credíveis na missão, se não reconhecemos os nossos erros e não nos inclinamos para curar as feridas que provocámos com os nossos pecados? A cura das feridas começa confessando o pecado que praticámos.”, sublinhou.

Por fim, dirigindo-se a Deus, implorou: “Pedimos-te perdão por todos os nossos pecados, ajuda-nos a restaurar o teu rosto que desfigurámos com a nossa infidelidade.”