“Vamo-nos convertendo, vamo-nos adaptando”. D. Américo Aguiar celebra um ano como cardeal

“Vamos fazendo parte de um grupo que é tão representativo do mundo, e os últimos Papas foram fazendo um esforço para que os cardeais viessem das proveniências mais diversas. E o Papa Francisco tem-nos surpreendido, com alguns como eu, enfim...”, nota D. Américo Aguiar.

Para o bispo de Setúbal, a maior “riqueza” do colégio cardinalício é a sua “diversidade”, algo que o Papa Francisco e os últimos Papas tentaram fazer.

“Vamo-nos convertendo, vamo-nos adaptando”, diz D. Américo, acrescentando que “a principal questão que me condiciona, por vezes, tem a ver com a espontaneidade de uma resposta, ou de uma partilha, ou de um gesto, que tenho de ter consciência que, nesta circunstância, posso estar a vincular negativamente, ou vincular sem ter razão para isso, qualquer posicionamento do Santo Padre, ou até da Igreja, atendendo a que sou cardeal”.

O cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, um dos mais jovens do Colégio Cardinalício, celebra esta segunda-feira um ano como cardeal, destacando que este tempo tem sido de “adaptação a uma realidade que nenhum de nós espera, nem de nenhum de nós está preparado”.

“E eu sou corresponsável por aquilo que são as necessidades da Igreja da Roma. Qualquer paroquiano de Setúbal deve sentir-se responsável, corresponsável, por aquilo que é a vida da diocese”, exemplifica.

O bispo de Setúbal lamenta que, “em muitos sítios, em muitas geografias, deixou-se de ter consciência disto e deixou-se de praticar esta corresponsabilidade, que o Papa nos chama agora de um modo especial a atenção”, lembrando que “o Papa Francisco, desde que chegou, pede que a Cúria Romana entenda que está ao serviço das dioceses do mundo e não uma interpretação que porventura poderia existir que as dioceses do mundo estivessem ao serviço de Roma”.



Para o prelado a maior transparência pedida pelo Papa Francisco pode ajudar na estabilização da relação do Povo de Deus em todo o mundo com o Vaticano.

D. Américo Aguiar encontra-se no Vaticano onde vai participar no Sínodo dos Bispos, a convite do Papa.

“Agora é um batismo, é um batismo de sínodo, nesta circunstância de cardeal. Estarei de corpo inteiro, o coração dividido, certamente, entre Roma e Setúbal, para aquilo que vai acontecer no mês de outubro, e rezando para que tudo corra da melhor maneira e que possamos ir ao encontro daquilo que o Espírito diz à Igreja para os tempos de hoje”, conclui.