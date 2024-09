Patriarca de Lisboa lembra "trabalho incansável" de cardeal angolano Alexandre do Nascimento

O patriarca de Lisboa realçou o "trabalho incansável pela Igreja e de serviço à sociedade" do cardeal angolano Alexandre do Nascimento, arcebispo emérito de Luanda, que morreu no sábado, aos 99 anos.

Numa nota publicada na página do Patriarcado de Lisboa na Internet, Rui Valério sublinhou que Alexandre do Nascimento "soube encarnar o amor a Deus que leva ao serviço simples e humilde aos irmãos".

"É particularmente assinalável a forma como soube olhar o futuro e empenhar-se na preparação das novas gerações, para a construção de uma sociedade mais justa e promotora da dignidade humana", acrescentou o patriarca de Lisboa.

Alexandre do Nascimento, único cardeal angolano, nasceu em 01 de março de 1925 em Malanje e foi um dos mais destacados líderes da Igreja Católica em Angola. Foi ordenado padre em 1952 e bispo em 10 de agosto de 1975.

Alexandre do Nascimento foi elevado a cardeal pelo Papa João Paulo II em 1983 e era o mais idoso membro do Colégio dos Cardeais.

Licenciado em Teologia, o cardeal angolano participou dos conclaves de eleição do Papa Bento XVI (em 2005) e de eleição do Papa Francisco (em 2013), mas não tinha direito ao voto devido à idade.