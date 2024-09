Papa recebe cervejas de grupo de pobres e sem-abrigo

Fora do programa oficial, antes de se dirigir à grande basílica do Sagrado Coração de Koekelberg, Francisco entrou na igreja paroquial de Saint-Gilles e sentou-se à mesa, para tomar café, rodeado de alguns homens e mulheres de diversas origens, “feridos pelas circunstâncias da vida”.

Esta manhã o Papa foi tomar o pequeno-almoço com um grupo de migrantes e sem-abrigo que recebem apoio numa paróquia da periferia de Bruxelas.

Durante o encontro, o Papa conversou e ouviu alguns testemunhos. No final, ofereceram-lhe uma caixa com cervejas fabricadas na própria paróquia, cujas receitas servem para reforçar as atividades caritativas da paróquia.

Francisco agradeceu o presente, dizendo: “Imagino que a vossa cerveja deva ser muito boa!”. Depois, acrescentou: “A Igreja encontra a sua maior riqueza nos seus membros mais frágeis”.