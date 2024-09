Papa aos universitários. “Não é o consenso nem as ideologias que sancionam o que é a mulher”

Os alunos da Universidade de Louvain-la-neuve acolheram o Papa com a leitura de uma longa carta onde denunciam um conjunto de ofensas à Casa Comum, desde “o saque dos recursos do sul do mundo e das populações indígenas, com a cumplicidade da religião”, ao papel da mulher na igreja. “A teologia católica tende a reforçar a divisão (entre homem e mulher) através da sua 'teologia da mulher’, que exalta o seu papel materno e lhe proíbe o acesso aos ministérios ordenados”, lamentaram os estudantes .

Francisco respondeu-lhes: ”Não é o consenso nem são as ideologias que sancionam o que é caraterístico da mulher, o que é feminino. A dignidade é assegurada por uma lei original, escrita não no papel, mas na carne. A dignidade é um bem inestimável, uma qualidade original, que nenhuma lei humana pode dar ou tirar”.