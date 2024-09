🔴 Reveja a visita do Papa Francisco no Luxemburgo

O Papa Francisco iniciou esta quinta-feira a sua visita ao Luxemburgo. Esta tarde, decorre o encontro com a comunidade católica, na Catedral de Notre-Dame do Luxemburgo. Depois deste encontro, dirige uma cerimónia de despedida no Aeroporto Internacional do Luxemburgo-Findel.

Ao final do dia, parte para Bruxelas, onde continuará a visita. Este é o primeiro dia de encontros nesta viagem à Bélgica. A viagem prolonga-se até domingo, quando está agendada a viagem de regresso a Roma.