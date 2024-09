O Papa Francisco já chegou ao Luxemburgo. É o primeiro de quatro dias de uma viagem que também o levará à Bélgica.



Francisco tem na agenda vários encontros com académicos do centro da Europa onde a secularização é um dos grandes desafios.

Ainda esta manhã, o Papa fará uma visita de cortesia ao grão-duque e ao primeiro-ministro do Luxemburgo.

O primeiro discurso está previsto para as 10h50, perante autoridades políticas e representantes da sociedade civil do Luxemburgo.

Durante a viagem, de Roma até ao Luxemburgo, ao contrário do que é habitual, o Papa não transmitiu qualquer mensagem nem cumprimentou individualmente os jornalistas a bordo do avião.

Francisco apresentou algumas dificuldades ao caminhar e, por isso, não percorreu a coxia do avião ao encontro dos jornalistas. Pediu desculpas e disse: “eu não me sinto com coragem para fazer isso”.

O Papa não deixou, no entanto, de agradecer a companhia e o serviço dos jornalistas, dizendo “estou ao vosso serviço. Obrigado”.