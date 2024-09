Fundação AIS: Ataques no Líbano “estão a afetar toda a gente”

A coordenadora de projetos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) no Líbano alerta que “a vaga de ataques aéreos contra os bastiões do Hezbollah no Líbano está a ter um efeito devastador em toda a população, incluindo os cristãos, e poderá levar ainda mais pessoas a abandonar o país”

Em visita à sede da instituição, em Königstein, na Alemanha, Marielle Boutros adiantou que toda a população está a sentir o efeito dos ataques.

“Está a afetar toda a gente, porque todo o Sul do Líbano está a ser visado e há nessa região muitos cristãos. Não são zonas puramente xiitas ou do Hezbollah. Por ali vivem muitas famílias cristãs. Algumas perderam as suas casas e estão agora a deslocar-se do sul para outros locais como Beirute, Monte Líbano e para o norte, procurando encontrar segurança”, revelou, em declarações à AIS.

Marielle Boutros teme que esta nova guerra possa provocar outro êxodo, diminuindo ainda mais a presença e a influência dos cristãos na região.

“Tenho 37 anos e já vivi mais de cinco guerras no Líbano. Não é fácil viver num país onde num dia se está bem e no outro é preciso esconder-se dos mísseis. Não é o tipo de vida que os jovens gostam de viver. O trauma que as pessoas estão a viver agora e o trauma de mais uma guerra não serão facilmente esquecidos”, refere.