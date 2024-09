Camtil. 40 anos a transformar vidas de crianças e jovens

O Camtil, associação de campos de férias sediada em Coimbra com o apoio espiritual da Companhia de Jesus, vai realizar nos dias de 5 e 6 de outubro um fim de semana festivo, na Base Aérea da Ota, com a participação de 1.600 pessoas.

A iniciativa que quer celebrar os 40 anos de existência da associação será “uma oportunidade para muitos poderem revisitar a história do Camtil, mas também para o movimento reafirmar o seu compromisso em inspirar as novas gerações”.

O programa incluiu jogos, atividades em grupo, partilha de testemunhos e momentos espirituais, sublinhando o impacto do Camtil na vida de milhares de jovens.

Em comunicado, a organização assinala que ao longo destas quatro décadas, a associação de campos de férias “marcou milhares de crianças e jovens através da amizade, do serviço, do contacto com a natureza e com a espiritualidade, proporcionando-lhes uma experiência transformadora”.

“Fundado por jovens e jesuítas em 1984, o Camtil organiza anualmente 10 campos de férias, promovendo o desenvolvimento integral de jovens de diversas idades e contextos sociais. Com raízes na espiritualidade de Santo Inácio de Loyola - fundador da Companhia de Jesus - a associação destaca-se por criar campos de férias que combinam diversão, reflexão e crescimento pessoal, sempre centrados nos seus quatro pilares: Deus, Natureza, Amizade e Serviço”, lê-se na nota.

Ainda segundo o Camtil, que conta atualmente com 1.134 famílias e 5.274 sócios, os campos de férias realizados em ambientes rurais “desconectam os jovens da tecnologia, priorizando a criatividade, a interioridade e a amizade”.