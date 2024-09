Peregrinação dos Motards reuniu 180 mil participantes em Fátima

A IX Peregrinação dos Motards reuniu este domingo, em Fátima, mais de 180 mil motociclistas. A Missa da tradicional Bênção dos Capacetes foi presidida por D. Rui Valério, que lembrou a recente tragédia dos incêndios, pedindo que não se esqueça quem combate as chamas, pondo em risco a vida.

“É justo e necessário recordarmos aqui os homens e mulheres que combatem os fogos”, afirmou, acrescentando: “de Fátima, elevamos ao Céu a nossa oração e prestamos a nossa solene homenagem de reconhecimento por aqueles que arriscaram e arriscam a sua vida a proteger vidas, bens e solos”.

“Os nefastos incêndios que destroem a floresta, dizimam vidas atentam as habitações, e não obstante a intensidade destrutiva das chamas do fogo, no nosso coração arde um fogo ainda mais forte, o do amor. E, por isso, nesta hora e aqui, rezamos por aquelas e aqueles cujas vidas foram ceifadas nos incêndios e no seu combate”, referiu ainda.

Na homília, D. Rui Valério - que continua com a responsabilidade da Diocese das Forças Armadas e de Segurança - não se esqueceu dos “conflitos mundiais – como na Ucrânia, no Médio Oriente, na República Centro Africana”, sublinhando que “com Deus ainda há esperança de paz e de vida”.