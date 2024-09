Nova exposição sobre São Vicente para visitar até final de janeiro

O Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, inaugurou uma exposição coletiva de pintura sobre São Vicente, padroeiro do Patriarcado de Lisboa. A mostra intitulada “Ubi Amor Ibi Dolor” (“Onde há amor, há dor”) enquadra-se no encerramento do Ano Vicentino, que assinala os 850 anos da chegada das relíquias de São Vicente à cidade de Lisboa.

“É uma exposição de pintura com estilos distintos, uns mais figurativos, outros mais contemporâneos, e com recurso a técnicas complemente diferentes” explica Joana Santos, coordenadora do mosteiro, contando que a ideia para este projeto nasceu numa conversa de corredor com a artista Ana Margarida Barros. “Achámos que era uma forma interessante de assinalar o encerramento do Ano Vicentino”, diz Joana Santos.

As dezasseis obras em exibição numa das salas do mosteiro são da autoria de um coletivo de nove artistas amadores, entre os quais Cristina Soares, Ana Margarida Barros, Nuno Abrunhosa e Philippa Mollet.

“Alguns focaram-se mais em São Vicente enquanto mártir, outros na representação da cidade de Lisboa”, explica Joana Santos. De acordo com a informação disponibilizada ao público, estes trabalhos “transportam-nos para o mundo vicentino de martírio, resiliência e glória no amor de Deus”.



A exposição "Ubi Amor Ibi Dolor" está patente até 26 de janeiro de 2025, no Mosteiro de São Vicente (todos os dias das 10h00 às 17h00).