"Faith in Action", um podcast sobre fé. “Tenho tido boas surpresas”

O podcast "Faith in Action" (em português "Fé em Ação") é um projeto para crentes e não crentes. Em cada episódio jovens dos 20 aos 40 anos são convidados a partilhar como vivem e encaixam na vida profissional e do dia a dia a dimensão espiritual e de fé.

Elizabeth Shipeio é a autora deste podcast. Em entrevista ao programa da Renascença "Pequenas Grandes Coisas", diz que a ideia surgiu de forma inesperada, depois de, numa missa, ter ouvido o padre dizer: “todos temos a responsabilidade de trazer profundidade ao mundo”.

Conta que "em oração perguntava diretamente a Deus como é que podia fazer isso”. Até que surgiu a ideia do podcast, mas nunca pensou que se tornasse uma coisa profissional.

Na primeira temporada avançou sozinha, e teve como convidados apenas “amigos muito corajosos, que aceitaram e acreditaram neste projeto". Diz que teve “muita sorte” e “boas surpresas” ao ouvi-los falar de fé. “Não tinha a ideia que me ia surpreender tanto. Foi mesmo um privilégio e trago muitas lições desses episódios”.

A morar nos Estados Unidos, onde trabalha em marketing estratégico numa tecnológica da Microsoft, aproveita as vindas a Portugal para gravar o podcast, e nesta segunda temporada conta com o apoio da ACEGE Next, que dentro da Associação Cristã de Empresários e Gestores representa os jovens dos 20 aos 40 anos que” pretendem viver a fé no seu local de trabalho”, explica Carmo Teixeira Dinis, para quem fazia “todo o sentido” apoiar este projeto.

Nesta segunda temporada quem responde às perguntas são associados da ACEGE, empresários de sucesso, que falam da sua ligação a Deus e mostram “como é que a fé acontece na prática, nos momentos de trabalho, com os amigos, nas dificuldades, no sofrimento. Todos eles trazem uma perspetiva muito pessoal e muito única de como é que se relacionam com Deus e como é que isso os ajuda a viver o dia a dia”, explica a autora do podcast.

A conversa com Elizabeth Shipeio e Carmo Teixeira Dinis vai ser transmitida no programa da Renascença ‘Pequenas Grandes Coisas’ do próximo domingo, 22 de setembro.