Papa chama dois cardeais e dois bispos portugueses para Sínodo de outubro

O cardeal D. Américo Aguiar foi convocado pelo Papa para a sessão conclusiva do Sínodo dos Bispos, que vai decorrer em outubro, no Vaticano. A lista de participantes foi divulgada esta segunda-feira pela Secretaria-Geral do Sínodo.

Uma nota da Diocese de Setúbal, enviada à Renascença, esclarece que D. Américo Aguiar, atual bispo sadino, vai participar “na condição de membro de nomeação pontifícia, ou seja, convocado diretamente pelo Papa Francisco”.

“Acolhi com muita alegria, como peregrino de esperança, este convite tão carinhoso e tão generoso da parte do nosso querido Papa Francisco para a minha participação”, afirma D. Américo na mensagem vídeo aos católicos da diocese.

O cardeal sublinha que esta segunda e última sessão do Sínodo é “a hora certa” para que “todas as colaborações, reflexões e partilhas” que foram feitas ao longo do processo se materializem “naquilo que serão as propostas finais a fazer ao Santo Padre”.

“Como dizia o Papa Francisco, o sínodo não é um parlamento, não é uma assembleia parlamentar em que ganha a maioria, e porventura se desrespeita a minoria. Cada um vai falar, cada um vai ouvir e o Espírito Santo vai providenciar”, afirma ainda D. Américo, que aproveita para agradecer o trabalho desenvolvido pela equipa sinodal da sua diocese.