​“Momento de grande sofrimento”. Patriarca de Lisboa manifesta solidariedade às vítimas dos incêndios.

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, manifesta pesar e solidariedade para com as vítimas dos incêndios que têm atingido o norte do país.



Numa nota enviada às redações esta terça-feira, D. Rui Valério “expressa a sua profunda solidariedade a todas as famílias afetadas pela morte, pela destruição ou pelo medo”, num momento que considera ser "de grande sofrimento”.

“A perda de vidas, de lares e de recursos naturais fere de forma terrível todas as pessoas e convida a que este momento seja vivido em união de oração e de ação. De forma muito particular, eleva a Deus uma súplica pelas vítimas mortais”, lê-se no documento.

D. Rui Valério presta também “homenagem a todos os homens e mulheres que combatem as chamas, bombeiros, proteção civil, forças de segurança e civis” e apela “à população que assuma todos os gestos e atitudes da maior responsabilidade na prevenção dos fogos”.