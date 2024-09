Incêndios. CEP "deixa palavra de coragem e profunda gratidão aos bombeiros"

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) "acompanha, dolorosa e solidariamente, a trágica situação dos incêndios e une-se em oração, pedindo a Deus pelo sofrimento de todas as pessoas e famílias atingidas nesta devastação, especialmente as que sofreram a inestimável perda dos seus entes queridos".

Numa nota enviada à Renascença, a CEP "deixa uma palavra de coragem e profunda gratidão aos bombeiros que, pondo em risco as suas próprias vidas, combatem as chamas incansavelmente, bem como às demais forças de segurança, entidades civis e voluntários que desenvolvem todos os esforços para salvar vidas e evitar mais perdas de bens".

"Com um olhar de esperança no futuro e na certeza da responsabilidade que a todos compete para superar as adversidades, a Conferência Episcopal deixa ainda o seu apelo para que haja um firme compromisso na prevenção", pode ler-se na nota.

A CEP "relembra, a esse propósito, a Nota Pastoral «Cuidar da casa comum - prevenir e evitar os incêndios» (abril de 2017):

“Para a mudança de mentalidade e hábitos sociais, tão necessária para a prevenção e o combate aos incêndios, há que mobilizar toda a sociedade, nas suas diversas instâncias: o Estado com os seus responsáveis mais diretos; a Igreja e todas as outras confissões religiosas; as autarquias locais de maior e menor amplitude; as escolas nos seus sucessivos graus de ensino; a comunicação social nas suas diversas expressões; as mais variadas associações e muitas outras instituições, seja qual for a sua dimensão. Mas todos de forma concertada”.

A Conferência Episcopal manifesta particular proximidade para com as dioceses mais atingidas por este drama dos incêndios, "apela às comunidades cristãs a que tudo façam para comprometer os seus membros nesta causa que é tão cristã quanto humana e pede que todos sigam as orientações dadas pelas autoridades".