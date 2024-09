Incêndios. Cáritas disponível para ajudar populações

A Cáritas Portuguesa está a acompanhar “com natural preocupação e sentido de fraternidade a atual situação dos incêndios em Portugal”, e manifesta-se “disponível” para ajudar.

Numa breve nota enviada à Renascença, a instituição da Igreja Católica começa por manifestar “respeito e solidariedade” para com “as famílias das vítimas mortais”, para com aqueles que viram os seus “bens destruídos pelas chamas” e para com as comunidades que vivem estes momentos com sentimento de “insegurança”.

“Todos os meios da rede nacional Cáritas estão disponíveis para apoiar as populações que estejam a ser vítimas dos incêndios e esta é a primeira mensagem que a rede Cáritas quer deixar ao país”, sublinha a nota.

A situação dos incêndios está a ser acompanhada em permanência pelas equipas de emergência da Cáritas, a nível nacional e diocesano, e “em total coordenação com as outras entidades com responsabilidades no domínio da Proteção Civil”.