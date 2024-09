Fátima prepara-se para acolher II Peregrinação Europeia de Surdos

O reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Cabecinhas fala de “uma ocasião festiva” de “um momento de encontro, de convívio, de partilha”. Numa mensagem vídeo em que faz o convite à participação, e que surge publicada na página do Santuário, o sacerdote sublinha a importância do momento em que “convidamos ao encontro as comunidades de pessoas surdas de todos os países da Europa”.

Este ano a Peregrinação da Comunidade Surda a Fátima terá um significado especial, uma vez que coincide com a II Peregrinação Europeia de Pessoas Surdas (PEPS) que, nesta segunda edição, se realiza no Santuário de Fátima entre 26 e 29 de setembro.

De acordo com o Santuário, a peregrinação tem início no final da tarde de 26 de setembro, e a abertura contará com a presença do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas.

A missa internacional no final da manhã do dia 29, no Recinto de Oração, será o momento celebrativo central da peregrinação, que termina com um encontro de despedida, ao início dessa mesma tarde.

A página do Santuário informa que os momentos comuns da Peregrinação terão interpretação em Gesto Internacional, com guião de apoio em inglês, espanhol e francês, e todos eles poderão ser acompanhados em Língua Gestual Portuguesa (LGP).

Segundo dados da organização, estão já inscritos cerca de centena e meia de peregrinos na PEPS, provenientes de Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Irlanda, Hungria, Polónia, Letónia, a Suécia, a Eslováquia e República Checa.

A PEPS é organizada pelos Católicos Surdos da Europa (Deaf Catholics of Europe) e conta com o apoio do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência da Conferência Episcopal Portuguesa e do Santuário de Fátima, que há cerca de uma década organiza a Peregrinação da Comunidade Surda portuguesa à Cova da Iria.

A primeira Peregrinação Europeia de Pessoas Surdas aconteceu em 2018, no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, em França.

A comunidade surda portuguesa peregrinou a Fátima pela primeira vez em setembro de 2015, depois de o Santuário ter assumido no seu programa celebrativo semanal uma missa com interpretação em LGP, como forma de integração.