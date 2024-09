Papa chama dois cardeais e dois bispos portugueses para Sínodo de outubro

“Acolhi com muita alegria, como peregrino de esperança, este convite tão carinhoso e tão generoso da parte do nosso querido Papa Francisco para a minha participação”, afirma D. Américo na mensagem vídeo aos católicos da diocese. Sublinhando que esta segunda e última sessão do Sínodo é “a hora certa” para que “todas as colaborações, reflexões e partilhas” que foram feitas ao longo do processo se materializem “naquilo que serão as propostas finais a fazer ao Santo Padre”.

D. Américo Aguiar foi convocado pelo Papa para a sessão conclusiva do Sínodo dos Bispos , que vai decorrer em outubro, no Vaticano. A lista de participantes foi divulgada esta segunda-feira pela Secretaria-Geral do Sínodo.

A segunda e conclusiva sessão da Assembleia Geral do Sínodo sobre a Sinodalidade começa a 2 de outubro, no Vaticano, e vai prolongar-se por 24 dias. O Sínodo envolveu um processo prévio de consulta por fases, em todo o mundo, sendo que o instrumento de trabalho elaborado para este encontro já teve em conta as conclusões que saíram da primeira sessão, que decorreu em outubro do ano passado.



No caso de D. Américo Aguiar, será a primeira vez que participa num Sínodo. Mas, Portugal estará representado neste encontro por D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, e por D. Virgílio do Nascimento, bispo de Coimbra – que são o presidente e o vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, respetivamente, e que já estiveram na primeira sessão -, e ainda pelo cardeal D. José Tolentino Mendonça, Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação.

A 11 de outubro, dia em que abriu o Concílio Vaticano II, há 62 anos, irá decorrer uma Vigília Ecuménica, presidida pelo Papa. Está prevista a realização de quatro fóruns teológico-pastorais, dois no dia 9 de outubro, sobre o tema “O Povo de Deus, sujeito da missão” e “O papel da autoridade do bispo numa Igreja sinodal”, e outros dois no dia 16 de outubro, sobre “A mútua relação Igreja local-Igreja universal” e “O exercício do Primado e o Sínodo dos Bispos”.