​D. Américo lamenta vítimas dos incêndios e apela à união "contra o inimigo"

O cardeal D. Américo Aguiar, capelão nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, apela à união no combate aos incêndios que assolam o país e lamenta as vítimas registadas.



Numa mensagem enviada esta segunda-feira à Renascença, D. Américo Aguiar afirma que “os dias e as horas que estamos a viver são necessariamente de comunhão de todos”.

O também bispo de Setúbal manifesta, desde logo, uma palavra de apoio e solidariedade aos bombeiros e elementos da Proteção Civil.

D. Américo Aguiar manifesta pesar pelo bombeiro de São Mamede de Infesta que morreu na última noite e com os cinco militares da GNR que faleceram na queda de um helicóptero no Douro, no mês passado.

“Não são momentos de fazer juízos nem de ideologicamente fazermos considerações. São momentos de darmos as mãos e de vencermos o inimigo, e o inimigo são os fogos que estão a deflagrar e a destruir o património, o ambiente e também, infelizmente, vidas humanas”, sublinha o capelão nacional da Liga dos Bombeiros.

D. Américo Aguiar termina a sua declaração com uma mensagem de “solidariedade, apoio e oração” e defende que só “Portugal junto com os nossos bombeiros” será possível ”ultrapassar estes dias e horas tão difíceis para tantas famílias, para os bombeiros e para Portugal em geral”.