Papa insiste para que cessem as guerras e se libertem os reféns

“Que cesse o conflito na Palestina e em Israel. Cessem as violências e ódios, que se libertem os reféns. Que prossigam as negociações e se encontrem soluções de paz”, pediu o Papa esta manhã. “Não esqueçamos as guerras que enchem o mundo de sangue, quantas vítimas inocentes!”, diise no final do Angelus. “Penso nas mães que perderam os filhos nas guerras, quantos jovens com as vidas destroçadas!”



Francisco referiu-se, especialmente ao jovem Hersh Goldberg-Polin, encontrado morto no início de setembro com outros cinco reféns em Gaza, cuja mãe, Rachel, tinha recebido em audiência, em novembro passado. “Impressionou-me a sua humanidade. Acompanho-a neste momento. Rezo pelas vítimas e continuo próximo de todas as famílias dos reféns”, afirmou.

O Papa expressou também a sua proximidade às populações do Vietname e do Myanmar pelas inundações causadas por um violento tufão.

Francisco não quer “cristãos só de palavra"

Nas reflexões sobre o Evangelho de hoje, o Papa afirmou que para conhecer Jesus, não basta apenas saber algo sobre Ele, mas “é

preciso segui-Lo, deixar-se tocar e mudar pelo Seu Evangelho”. Ou seja, é preciso “ter com Ele uma relação, um encontro que transforma a vida”.

Francisco lamentou os que dizem seguir Jesus “e permanecem tranquilos, mesmo longe de Deus” e terminou lançando aos fiéis duas perguntas : "Deixo-me incomodar, pergunto-me quem é Jesus para mim e que lugar Ele ocupa na minha vida? Sigo Jesus apenas em palavras, continuando com uma mentalidade mundana, ou sigo-O realmente, deixando que o encontro com Ele transforme a minha vida?”.