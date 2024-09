“Jornalismo e Inteligência Artificial” em debate nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social

“Jornalismo e Inteligência Artificial” é o tema das próximas Jornadas Nacionais de Comunicação Social que decorrem nos dias 26 e 27 de setembro, em Fátima.

O programa deste encontro anual prevê para a tarde do dia 26 uma conferência intitulada “Comunicação, criatividade e inteligência artificial”.

Seguem-se dois ‘Workshops’ sobre “Ferramentas da IA para o jornalismo” e “Ferramentas da IA para o jornalismo II”, com exercícios práticos por grupos.

No dia seguinte, de manhã, os temas previstos para a mesa-redonda são “Literacia mediática para todos, todos, todos”, “Verdade entre confrontos de certezas” e “Inteligência Artificial e Jornalismo: uma Carta de Princípios”.

A conferência de encerramento, ainda de manhã, tem como tema “Inteligência artificial: Desafios éticos”.

À tarde tem lugar a “celebração e homenagem a António Rego: 60 anos de sacerdócio e jornalismo”.

O encerramento das jornadas será feito por D. Nuno Brás, presidente da Comissão Episcopal da Cultural, Bens Culturais e Comunicações Sociais.

Para a diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, Isabel Figueiredo, as Jornadas Nacionais de Comunicação Social vão debater um tema “tão atual” num encontro onde “o melhor” é contar com a presença “de todos”.

“Poder contar com todos é sempre o melhor de todas as Jornadas”, afirma Isabel Figueiredo numa mensagem dirigida aos secretariados diocesanos de Comunicação Social, citada pela Ecclesia.

A diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais destaca a presença de “um conjunto de oradores que asseguram a qualidade das apresentações” e que vão ajudar a alargar os “conhecimentos sobre um tema tão atual e sobre o qual tanto se fala”, acrescenta.

“Como já tem sido hábito, teremos workshops que nos permitem pôr em prática algumas ferramentas relacionadas com o uso da inteligência artificial no exercício da comunicação social e, de um modo concreto, do jornalismo”, indica ainda Isabel Figueiredo, espaços de exercícios práticos que vão ser coordenados pelo Cenjor (Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas).

Na mensagem dirigida aos coordenadores da Comunicação Social nas várias dioceses, Isabel Figueiredo recorda também a participação no Jubileu do mundo das comunicações, que irá acontecer em Roma, no próximo mês de janeiro, entre os dias 23 e 26.

“O ‘nosso’ programa conta com a participação e presença do cardeal Tolentino e estamos a preparar um encontro, que será certamente mais um grande momento desta viagem”, acrescenta.

A participação no Jubileu para o mundo das comunicações através do programa do Secretariado Nacional das Comunicações Socais, que inclui viagem e alojamento, tem de ser confirmado até ao dia 15 de setembro.