Fotobiografia. “Olho para o rosto de Nossa Senhora e vejo o da nossa mãe”

“Carvalheira - Falar do Céu com as Mãos” é um livro de homenagem à escultora Maria Amélia Carvalheira. Lançado esta semana pela Paulinas Editora, quer dar a conhecer a sua vida e obra, porque muitos até reconhecem as suas peças, mas não sabem dizer quem as fez. “É uma realidade. Eu todos os dias coloco imagens das obras dela no Facebook, e as pessoas dizem 'conheço essa imagem há imenso tempo, mas não sabia que era da Carvalheira. Não conseguem identificar”, diz à Renascença José Alcântara Cruz, que coordenou esta fotobiografia, e que a considera “a maior escultora de arte sacra portuguesa do século XX”. José Alcântara Cruz. "Muita gente identifica as suas obras pela pintura, pelas cores" “É Fátima que tem o maior espólio. No recinto do Santuário, das 13 estátuas que lá tem, com 2,30 metros de altura, seis são dela. Tem o São Domingos de Gusmão dentro da Basílica, com 2,5 metros, e todos os Valinhos são dela”, sublinha.

No livro começa por lembrar o percurso da artista, que nasceu em 1904 e morreu em 1998, aos 94 anos de idade. Natural de Gondarém, Vila Nova de Cerveira, desde cedo revelou paixão pelo desenho e pela escultura. Aos 12 anos fez o seu primeiro trabalho em barro. Ainda estudou em Belas Artes, mas abandonou o curso, e a partir de 1926 dedicou-se, como autodidata, a fazer presépios. Foi assim durante mais de duas décadas, até que em 1947 é apresentada, em Lisboa, ao mestre Barata Feyo, com quem aperfeiçoou a arte de esculpir. Começou, então, a dedicar-se à escultura sacra de grandes dimensões, com encomendas de todo o país e também do estrangeiro. O livro mostra apenas uma parte da sua vasta obra. “Era impossível mostrar tudo, estas são as peças principais, que têm mais relevo. Destacam-se as peças que ela trabalhou em mármore, e as peças pintadas, porque a pintura da Carvalheira é muito característica. Muita gente identifica as suas obras pela pintura, pelas cores”, refere José Alcântara Cruz. Marco Daniel Duarte. "(Com os Valinhos e o Anjo) deu mais um rosto a Fátima" Em finais dos anos 50 realizou duas das suas obras mais emblemáticas, ligadas às aparições de Fátima: a imagem de Nossa Senhora que está nos Valinhos, e o conjunto escultórico do Anjo da Loca – que faz memória da aparição do Anjo aos Pastorinhos. Nas palavras de Marco Daniel Duarte, diretor do Museu e do Departamento de Estudos do Santuário, foi Carvalheira quem “deu rosto” a Fátima.

“Fica indelevelmente ligada a Fátima a partir da figuração da Virgem, do monumento da aparição de agosto (19 de agosto de 1917), mas aí ainda mais, porquanto foi ela quem timbrou a vera efígie do Anjo de Fátima. A partir desse momento, todos reconhecemos que aquele é o Anjo de Fátima: um anjo com uma especificidade de figuração, é uma espécie de acólito que vem do céu à terra, sem asas, para cumprir aquilo que eram as descrições da Irmã Lúcia, o cabelo ao vento, naquele mármore completamente límpido, com as Espécies Eucarísticas na mão. A partir desse momento podemos dizer que há mais um rosto de Fátima, e que esse rosto foi criado, precisamente, por Maria Amélia Carvalheira”, sublinha. David Fernandes. “A minha mãe falava sempre na Virgem dos Valinhos. De facto, Nossa Senhora que está aí é muito parecida com a minha mãe. Tanto essa imagem, como a que está em Alvalade, são muito similares. Entre as dezenas de testemunhos partilhados no livro está o de David Fernandes, que fala da experiência marcante da sua mãe que, em jovem, foi modelo da escultora para algumas das suas obras. À Renascença explica que, apesar de alguma incerteza quanto às datas, sabe que isso aconteceu, e tem provas de que ambas se conheciam. “Disso não tenho a mínima dúvida. Que ela serviu de modelo, também não tenho a mínima dúvida. Os dados específicos sobre o modo, e quando, é que não tenho noção.”. Maria Teresa Baraço Fernandes nunca deu muitos pormenores. David sabe que a mãe, natural de Pampilhosa da Serra, veio para Lisboa ainda muito pequena, quando era já órfã de mãe. Mas talvez tivesse sido mais cedo, o que já bateria certo com a data das inaugurações do Valinhos, por exemplo. O pai tinha casado outra vez, e viveram em Alfama, no Campo Pequeno e na Penha de França, onde a escultora teve atelier. “Presumo que o mais lógico terá sido ela ter conhecido, ou visto a minha mãe, nessa zona”.



A mãe teria “entre os 10 e os 14 ou 15 anos. Já era uma mulher, apesar de ser ainda muito jovem, do ponto de vista físico era já muito adulta, como era costume nas mulheres, na época”. Iria viver mais tarde para Vila Franca, onde ainda reside a família, mas ao longo da vida (morreu em 2000, com 51 anos) manteve sempre contacto com Maria Amélia Carvalheira, que visitava em Lisboa. Discreta, não fazia disso conversa frequente, mas quando falava desses momentos também não escondia que se orgulhava de ter emprestado o seu rosto à imagem de Nossa Senhora que está na igreja de São João de Brito, em Alvalade, e à que está nos Valinhos, em Fátima. “A minha mãe falava sempre na Virgem dos Valinhos. De facto, Nossa Senhora que está aí é muito parecida com a minha mãe. Tanto essa imagem, como a que está em Alvalade, são muito similares. Na volumetria não, mas em termos daquilo que é fisionomia do rosto sim, são muito próximas àquilo que era a fácies da minha mãe”, conta. “Não sendo um ato de convencimento, era algo que ela prezava. Quando fui pela primeira vez a Fátima a pé, já na proximidade do falecimento dela, fez esta recomendação: 'não te esqueças de ir aos Valinhos', ou seja, ver a imagem. Há aqui uma identificação, a própria identificava-se. Aquela imagem, para além do significado que devia ter para ela, do ponto de vista espiritual, havia uma significância que tinha a ver com o facto de ela ter servido de modelo, ou de pelo menos haver uma grande aproximação visual ao modelo da Virgem de Fátima concebido pela Carvalheira”. E como é estar junto destas imagens de Maria, nos Valinhos, ou na Igreja de São João de Brito? É olhar para Nossa Senhora e ver a mãe da Terra? “Exatamente! Na igreja de Alvalade, onde vou com mais frequência, aproximo-me sempre da imagem com esta dupla reverência, da Mãe do Céu, e claramente sinto-o como um retrato também da nossa mãe. É esta duplicidade, como é que o mesmo rosto pode revelar as duas mães, a mãe terrena e a Mãe Celeste. É admirável!”, partilha. Maria Teresa Maia Gonzalez. "Todas as suas imagens de Nossa Senhora para mim são fabulosas!”. São precisamente as imagens de Maria que mais tocam a escritora Maria Teresa Gonzalez. Convidada a escrever alguns poemas para acompanhar a fotobiografia, falou à Renascença da simplicidade da obra, que considera inspiradora. “A beleza é sempre simples, e essa simplicidade toca-nos profundamente”. Diz que as suas obras preferidas “são as Nossas Senhoras. Talvez a Nossa Senhora com a Caravela na Mão, sobre a qual escrevi também um poema. Mas, todas as imagens de Nossa Senhora para mim são fabulosas!” D. Manuel Clemente. "O que caracteriza a arte da Maria Amélia Carvalheira é a simplicidade" Presente no lançamento do livro, D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca emérito de Lisboa, também falou à Renascença da simplicidade criadora que faz com que as obras da escultora sejam especiais. “Num panorama em que a arte religiosa às vezes é muito confusa, muito cheia de coisas secundárias, muita ornamentação - que às vezes até esconde o essencial -, o que caracteriza a arte da Maria Amélia Carvalheira é precisamente essa simplicidade, que só se adquire por dentro, e que depois, tendo competência técnica, se manifesta por fora”.