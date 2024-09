Bispo de Beja: “A amizade é um lugar privilegiado de crescimento espiritual”

O bispo de Beja, D. Fernando Paiva, disse esta sexta-feira, em Fátima, que a “amizade é um lugar privilegiado de crescimento espiritual”.

“Amigos verdadeiros são um amparo fundamental, partilhando as alegrias e os desafios da vida, e ajudando-nos a crescer na fé”, disse o prelado, na homilia da missa da peregrinação aniversária de setembro, em Fátima, enfatizando o exemplo dado pelos Pastorinhos.

“A cumplicidade e a união entre Lúcia, Francisco e Jacinta mostram-nos como a fé é fortalecida quando vivida em comunidade, quando partilhada e sustentada pela amizade sincera”, referiu, acrescentando que as três crianças a quem Nossa Senhora apareceu são “um exemplo luminoso de uma fé pura e corajosa”.

“A fé dos Pastorinhos é como que um espelho que nos reflete a grandeza da confiança em Deus e na Sua misericórdia”, disse o bispo de Beja, que preside pela primeira vez a uma peregrinação Internacional Aniversária, em Fátima.

Aos fiéis, D. Fernando Paiva lembrou que a “fé é um dom precioso que precisa de ser constantemente alimentado e cuidado”.

“Viemos aqui a este santuário, a esta celebração porque temos fé, mas também viemos para que a nossa fé seja fortalecida e purificada.” O bispo de Beja, que antes da ordenação episcopal, em julho, era vigário-geral na Diocese de Setúbal, assegurou, ainda, que “a vivência autêntica da fé, embora nem sempre nos traga maior bem-estar, faz-nos mais felizes e faz mais felizes os que vivem à nossa volta”.

“Deus colocou no coração do homem o desejo de felicidade para o orientar na procura pelo bem supremo que é Ele próprio”, disse, acrescentando que “ouvir a Palavra de Deus de forma autêntica (…) é um caminho seguro e certo para responder e corresponder ao anseio de felicidade”.

Tal como na celebração da noite de quinta-feira, o bispo de Beja voltou a destacar o papel da Virgem Maria, “exemplo de fé pura e perseverante” e “intercessora poderosa de Deus”.

“A sua perseverança diante das adversidades inspira-nos a mantermos a fé também nos momentos mais difíceis.”

O prelado recordou, de novo, as vítimas da guerra, pedindo aos peregrinos que rezem pela paz. “Faz hoje 107 anos, a Senhora do Rosário pediu a perseverança na oração e especialmente a oração do Rosário, do Terço, como forma de alcançar a paz e o fim da guerra.”

Nesta peregrinação Internacional Aniversária, que evoca a quinta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos e que contou com as presenças de D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), e de D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fatima, estiveram fiéis de mais de 20 países, entre os quais Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul, Porto Rico, Haiti e Vietname.