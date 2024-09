​A energia de Francisco e a fé viva nas periferias

Francisco despede-se de Singapura com uma clara aposta nos mais novos, num sugestivo encontro interreligioso, não só entre jovens católicos, mas com outros de outras religiões.



O encontro termina com a leitura de um apelo a favor da unidade e da esperança, tema que também foi o fio condutor desta visita a Singapura.

Francisco encerra assim a maior viagem do seu pontificado. Nesta última etapa no sudeste asiático, a opulência de Singapura contrastou com a pobreza dos outros países visitados, sobretudo, Timor Leste e Papua Nova Guiné. Mas, no essencial, o que o Papa propôs ao longo destes dias vale para todos: unidade e esperança; aceitação do outro e harmonia; desenvolvimento integral e diálogo interreligioso.

Timor-Leste marcou trunfos nesta viagem histórica. O país saiu à rua e aderiu à visita, como nunca visto em outras visitas deste pontificado, ao ponto de Francisco reconhecer que o povo timorense é um povo sábio excepcional.