“Peregrinos da Esperança” no Equador

Termina este domingo, no Equador o 53 Congresso Eucarístico Internacional e que contou com uma delegação portuguesa de 22 pessoas.

D. José Cordeiro, Arcebispo de Braga e delegado da CEP para os Congressos Eucarísticos adianta em declarações exclusivas à Renascença que o encontro internacional do Equador motiva "sinais de esperança". Num breve depoimento a partir de Quito, o bispo português expressou "as belas experiências" que a delegação portuguesa está a viver neste Congresso que termina este domingo. "No ambiente mais alargado do Congresso, a participação de tantos leigos, bispos, presbíteros, consagrados, mas especialmente os temas abordados em grandes conferências, em partilhas e testemunhos, juntamente com a celebração da Eucaristia tão bem preparada e celebrada e a adoração eucarística; fazem deste Congresso o abraçar do mundo”, assinala. Ainda assim, D. José Cordeiro lembra a importância de estarmos “conscientes de tantas feridas à fraternidade, da corrupção, da guerra, da fome, de tantos interesses que não constroem o bem comum”. “Mas, por outro lado, ao sentirmos que há tantas experiências belas e tantos sinais de esperança; percebemos o quanto nós nos sentimos renovados, como peregrinos de esperança, pois a Eucaristia é para nós esta força única, porque é Cristo mesmo, na sua Igreja, a irradiar a luz e a paz para o mundo", prossegue.

De acordo com o Secretariado Nacional de Liturgia, D. José Cordeiro, Arcebispo Metropolita de Braga, e delegado da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para os Congressos Eucarísticos, «foi convidado para presidir a duas eucaristias», na Arquidiocese de Quito, no âmbito da realização do 53.º Congresso Eucarístico Internacional.

A primeira celebração aconteceu na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima-Andaluzia. E, esta quinta-feira, o arcebispo de Braga presidiu à Eucaristia por idiomas em língua portuguesa, na Basílica de Nossa Senhora da Mercê, no centro histórico de Quito.

Nestas declarações à Renascença a partir do Equador, D. José Cordeiro sublinhou "a hospitalidade e a fraternidade" como decorreu o Congresso. "A delegação da Conferência Episcopal Portuguesa é composta por 22 pessoas, e sentimo-nos desde a primeira hora muito bem acolhidos, sentimos aqui a hospitalidade, a fraternidade, a fra-ternura dos nossos irmãos e irmãs do Equador e de uma maneira especial, logo no primeiro dia em que fomos convidados a participar na paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Andaluzia, sentimo-nos verdadeiramente em casa”, relata. O bispo sustenta que “o modo como nos receberam, como rezamos juntos e como aquela paróquia trabalha é também para nós um enorme desafio porque só para terem uma ideia, atualmente a paróquia tem 50 acólitos e tem como objetivo, depois do congresso, chegar aos 100 acólitos".

O 53.º Congresso Eucarístico Internacional tem como tema «Fraternidade para curar o mundo. “Todos vós sois irmãos” (Mt 23,8)», e termina este domingo.

Participam neste encontro internacional na América do Sul 53 delegações, cinco mil congressistas de todo o mundo, e as previsões apontavam para que «mais de 30 mil pessoas assistam» durante os oito dias do evento.

A delegação portuguesa conta com 22 elementos - um bispo, 12 presbíteros, um religioso e oito leigos -,de várias dioceses do país: Algarve, Angra, Aveiro, Beja, Braga, Évora, Leiria-Fátima, Lisboa, Porto, Viseu e Ordinariato Castrense.

A participação da Igreja Católica presente em Portugal no 53.º IEC foi organizada pela CEP, através da sua Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade (CELE) com o Secretariado Nacional de Liturgia (SNL).