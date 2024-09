D. Manuel Linda. Clérigos falecidos serviram “com dor, mas sempre com amor”

Os clérigos falecidos da Diocese do Porto serviram “mesmo com dor, mas sempre com amor”, disse D. Manuel Linda na homília da eucaristia de sufrágio pelos membros do clero que serviram a Igreja diocesana e já morreram.

Citado pelo jornal “A voz Portucalense”, o bispo do Porto afirmou que “os bispos, sacerdotes e diáconos que agora sufragamos souberam navegar com Jesus por perto”.

“Mas igualmente se esforçaram por aproximar o seu barco daqueles outros que corriam o risco do naufrágio. Mesmo com dor, mas sempre com amor. Agradecemos-lhes por isso. E pedimos a Deus seja o farol que, agora, lhes assegura a beleza do lugar que pisam”, declarou.

O bispo do Porto presidiu à missa em sufrágio pelos bispos, sacerdotes e diáconos falecidos no dia 11 de setembro, a data em que faleceu D. António Francisco dos Santos, de forma súbita, em 2017.

“Os bispos, sacerdotes e diáconos que agora sufragamos souberam navegar com Jesus por perto. Mas igualmente se esforçaram por aproximar o seu barco daqueles outros que corriam o risco do naufrágio. Mesmo com dor, mas sempre com amor. Agradecemos-lhes por isso. E pedimos a Deus seja o farol que, agora, lhes assegura a beleza do lugar que pisam”, declarou.

De acordo com o jornal da diocese portuense, na celebração em que pontificaram os bispos auxiliares D. Vitorino Soares, D. Joaquim Dionísio e D. Roberto Mariz, marcaram presença os bispos auxiliares eméritos que de perto trabalharam com D. António Francisco dos Santos - D. António Taipa e D. Pio Alves - e o bispo emérito de Setúbal, D. Gilberto Canavarro dos Reis, para além de muitos fiéis.