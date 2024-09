Cáritas Jovem de Leiria-Fátima procura voluntários para projeto de apoio ao estudo

A Cáritas Jovem da Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima está a apelar aos jovens, entre os 18 e 35 anos, para se juntarem ao Projeto Explica-me que visa prestar apoio ao estudo a crianças e adolescentes de famílias que enfrentam dificuldades em acompanhar o percurso escolar dos seus filhos.

De acordo com a informação disponibilizada, os voluntários serão “responsáveis por apoiar estes alunos no reforço das suas competências académicas, com o objetivo de melhorar o seu desempenho escolar e, consequentemente, a sua autoestima e motivação”.

As explicações decorrem na Avenida Marquês de Pombal, em Leiria, aos sábados de manhã.

Os jovens interessados em participar nesta iniciativa, lançada em 2015, “devem ter disponibilidade aos sábados de manhã e estar a frequentar ou já ter concluído o ensino superior”.

A Cáritas Jovem de Leiria-Fátima assinala que este é um gesto de grande valor para quem o pratica e, sobretudo, para quem dele beneficia.