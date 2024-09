Uma orquídea com o nome de Francisco em Singapura

Nesta manhã de quinta-feira, perante as autoridades do país, na “Parlament House”, um vasto complexo político, Francisco será recebido com honras de Estado pelo Presidente da República.

A mistura de línguas e culturas é evidente, grande parte dos habitantes de Singapura descende de chineses, malaios e indianos. E é nesta diversidade, multirracial e linguística, que a Igreja se afirma e acolhe, pela segunda vez, a visita de um Papa: João Paulo II, em 1986 e agora Francisco.

Singapura é uma das nações mais ricas do mundo e também a mais limpa e mais segura. Mas ainda tem a pena de morte.

As questões da dignidade humana e desenvolvimento integral, a defesa da vida e proteção da natureza, vão certamente estar na ordem do dia. E Francisco não vai esquecer que, apesar de Singapura ser um dos melhores centros financeiros do mundo, 40% da população ativa é imigrante e não beneficia das mesmas condições do resto da população.

Na parte da tarde, o Papa celebra missa no estádio nacional, onde se prevê a participação de católicos também de países vizinhos.