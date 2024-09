REJOICE! Lisboa recebe Encontro Nacional da Juventude em outubro

Um ano depois da Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023), Lisboa vai acolher em outubro o REJOICE!, um encontro nacional que espera mobilizar jovens de todas as dioceses. O convite à participação foi deixado esta quarta-feira pelo patriarca de Lisboa, numa mensagem vídeo em que sublinha os objetivos da iniciativa. “Nos próximos dias 19 e 20 de outubro vamos ter o nosso grande e esperado Encontro Nacional da Juventude, para assinalar, por um lado, a JMJ que decorreu há um ano, mas ao mesmo tempo para nos projetar para o futuro, nomeadamente para nos colocar numa sintonia de preparação em vista do Jubileu de 2025, que será um enriquecimento para o nosso crescimento espiritual e para a nossa caminhada de Santidade”, afirma D. Rui Valério. “Em agosto e julho, todas as dioceses assinalaram, de alguma maneira, o primeiro aniversário da JMJ, agora pretende-se que jovens do país inteiro se possam encontrar para fazer a festa, celebrarem juntos, para se reencontrarem depois do que foi a Jornada Mundial da Juventude”, diz à Renascença João Clemente, do Serviço de Juventude do Patriarcado, que organiza a iniciativa em conjunto com o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.

Para fazer “memória agradecida” do que foi a JMJ em Lisboa, o encontro de dois dias vai replicar muitas das atividades que marcaram a semana da Jornada, entrecruzando momentos de oração com outros mais festivos. “Estamos a falar do Festival da Juventude, onde estará inserido o Festival Nacional da Canção Cristã, com 16 dioceses a participar. Mas antes haverá um concerto, com o DJ padre Guilherme, e outro a terminar, na tarde de sábado”, conta. O programa para sábado inclui também uma “Vigília de oração, tal como na Jornada, e que é sempre um momento muito forte de encontro com Jesus”, e haverá “uma Cidade da Alegria, ou uma Aldeia da Alegria, com stands onde os movimentos juvenis irão apresentar-se”, e ainda um espaço dedicado ao Sacramento da Reconciliação e Adoração, “onde os jovens se poderão confessar e onde o Santíssimo será exposto”. Domingo de manhã decorrerão os encontros Rise UP. “Estes encontros foram uma novidade na JMJ, com os jovens como protagonistas, a refletirem acerca de um tema. Desta vez a temática do encontro será a paz, vão refletir sobre a paz”, adianta João Clemente.

