Papa pede que jovens de Timor-Leste sejam "herdeiros" da "reconciliação" do país

O Papa Francisco apelou esta quarta-feira aos jovens de Timor-Leste que sejam "herdeiros" da "reconciliação" do país. Este foi o último evento da viagem apostólica do Papa a Timor-Leste - Francisco segue agora para Singapura, onde termina a passagem pelo sudeste asiático.

Num encontro com jovens timorenses no último dia na nação do continente Oceânico, o Santo Padre foi recebido pela versão musical do grito "esta é a juventude do Papa", uma marca da Jornada Mundial da Juventude de 2023, em Lisboa. Frente aos jovens, Francisco lembrou que o Timor-Leste tem "uma história maravilhosa de heroísmo, de fé, de martírio e, sobretudo, de perdão e reconciliação".

"Não esqueçam que são herdeiros de quem vos precedeu. Não percam a memória de que vos precedeu e, com tantos sacrifícios, consolidou esta nação", pediu o Papa Francisco, acrescentando o desejo de que os jovens "sejam herdeiros desta história tão bonita".

O Papa sublinhou que o povo timorense é "um povo que sabe sorrir", e confessou dizer a um bispo "nunca me vou esquecer do vosso sorriso", pedindo que "não deixem de sorrir".