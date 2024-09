Papa à Renascença. Francisco leva "sorriso dos timorenses" no coração

O avião do Papa levantou voo às 12h25 em Timor-Leste, (4h25 em Lisboa). Singapura é a próxima paragem da viagem ao sudeste asiático e Oceânia.

Francisco disse que leva Timor no coração, sobretudo "o sorriso deste povo".

No seu último grande evento público em Díli, Francisco encontrou-se com jovens timorenses. O Papa apelou que sejam "herdeiros" da "reconciliação" do país.

O Santo Padre foi recebido pela versão musical do grito "esta é a juventude do Papa", uma marca da Jornada Mundial da Juventude de 2023, em Lisboa. Frente aos jovens, Francisco lembrou que o Timor-Leste tem "uma história maravilhosa de heroísmo, de fé, de martírio e, sobretudo, de perdão e reconciliação".