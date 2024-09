Oito mil jovens evocam Jornada Mundial da Juventude em encontro em Lisboa

Oito mil jovens de todo o país são esperados em Lisboa, em 19 e 20 de outubro, para o Encontro Nacional da Juventude promovido pelo Patriarcado de Lisboa e pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, foi hoje anunciado.

O REJOICE!, como é designado aquele encontro, visa invocar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que decorreu em Lisboa em agosto do ano passado, "dando continuidade ao protagonismo vivido pelos jovens", tendo já como horizonte o Jubileu dos Jovens, que se assinalará no verão de 2025, no Vaticano.

Numa mensagem em vídeo hoje divulgada na página do Patriarcado de Lisboa, o patriarca, Rui Valério, aponta para que este encontro seja "um enriquecimento para o crescimento espiritual" dos jovens participantes.

O evento, que tem como tema "A Alegria e a Esperança", vai ter lugar junto ao Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa, a pouca distância do local onde, em 2023, tiveram lugar a vigília e a missa final da JMJ.

"Durante o fim de semana, os jovens estarão juntos para celebrar a alegria da Fé, existindo vários momentos e espaços: o festival da juventude, no qual fará parte integrante o Festival Nacional da Canção Cristã, uma Cidade da Alegria, com stands onde os movimentos juvenis irão expor a sua atividade, um espaço dedicado ao Sacramento da Reconciliação e Adoração, entre outros", explica a organização numa mensagem dirigida ao clero.

Câmara Municipal de Lisboa, Fundação JMJ Lisboa 2023, Universidade de Lisboa e Junta de Freguesia do Parque das Nações são entidades envolvidas na realização do encontro.