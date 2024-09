Bispo do Porto pede mais atenção para os marginalizados

O bispo do Porrto, D. Manuel Linda, defende necessidade de maior dedicação “ao mundo da toxicodependência, dos sem-abrigo, da solidão dos velhinhos, do respeito pelos que ainda habitam este centro histórico”.

Na eucaristia da dedicação da Catedral do Porto, o bispo sugeriu durante a homília “um olhar atento aos carenciados” e corresponsabilização “perante a natureza e o urbanismo”.

“Precisamos de um espírito fraterno no acolhimento dos migrantes, da sua integração, do respeito por eles. Como precisamos de nos dedicar mais, muito mais, ao mundo da toxicodependência, dos sem-abrigo, da solidão dos velhinhos, do respeito pelos que ainda habitam este centro histórico, de um olhar atento aos carenciados", assinalou.

D. Manuel Linda disse ainda que a Sé do Porto “não é um cárcere para aprisionar Deus” e declarou que a Catedral é “sinal” de que Deus “habita no meio de nós”.

O bispo reforçou a sua preocupação com os mais desfavorecidos e demonstro o seu contentamento pela forma com o a Igreja encara essa realidade: “É com alegria que vejo os cristãos darem um imenso contributo nestas áreas. Aos Párocos e seus paroquianos, às Ordens Terceiras e demais instituições congéneres, à Misericórdia e a tantos organismos idênticos, o meu profundo agradecimento."

Missa evoca D. António Francisco dos Santos

Esta quarta-feira, o bispo do Porto vai presidir à missa de sufrágio pelos bispos, presbíteros e diáconos já falecidos. A eucaristia está marcada para as 19h00.

Esta eucaristia foi instituída neste dia 11 de setembro após o falecimento, em 2017, de D. António Francisco dos Santos, bispo do Porto.