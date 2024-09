Francisco encerra com chave de ouro visita a Timor-Leste

“A sua proximidade, o seu olhar compassivo, o seu amor e a sua atenção para esta terra quase perdida no horizonte mundial, demonstra que o Santo Padre é modelo dum líder com coração de pai”, salientou.

A esmagadora adesão dos timorenses à visita do Papa foi um acontecimento único. Ficámos com a sensação de que toda a gente deste país saiu de casa para receber a bênção de Francisco e só vai acalmar quando o ilustre visitante se for embora.

No arranque do segundo dia de viagem apostólica em(...)

De facto, como num grande abraço de quem conhece os sofrimentos dos seus filhos, Francisco tocou nas feridas do passado recente deste povo, relacionadas com a luta pela independência, mas também tocou nas atuais chagas que devem ser curadas para evitar a emigração, a pobreza e a violência. E até alertou para “os crocodilos que mordem muito porque querem mudar a cultura e história” desta gente.

Nesta visita curta, mas intensa, o Papa despede-se esta quarta-feira do país, rodeado de juventude no Centro de Convenções de Díli. As crianças e os jovens são a grande esperança do futuro, como insistiu nestes dias. O seu último encontro encerra assim, com chave de ouro, a inesquecível viagem a Timor-Leste.