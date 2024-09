D. Rui Valério preside a Missa de Encerramento do Ano Vicentino

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir à celebração de encerramento do Ano Vicentino, comemorativo dos 850 anos da chegada das relíquias de São Vicente a Lisboa. A Eucaristia vai ter lugar no próximo dia 15 de setembro, Domingo, às 11h30, na Sé Patriarcal de Lisboa.



De acordo com informação disponibilizada no site da Diocese, a Vigararia Geral do Patriarcado de Lisboa, enviou uma carta aos sacerdotes e diáconos da diocese, onde convida os cristãos para este momento conclusivo ao Ano Vicentino.

“Nessa celebração, para proveito dos fiéis, o Senhor Patriarca dará a bênção papal juntamente com a indulgência plenária, sinais inequívocos da vontade de Deus de um novo recomeço para os ‘homens de boa vontade’. A escolha da hora, pouco favorável à presença do clero, teve em vista a participação dos fiéis leigos. Por isso, peço-lhe que dê conhecimento desta celebração aos fiéis ao seu cuidado pastoral, convidando-os a participar nela”, assinala a carta.

A missiva lembra ainda que, durante este Ano Vicentino, que termina no dia 16 de setembro, “muitas foram as paróquias e os grupos que peregrinaram à Sé”.

“Incontável o número dos fiéis que, individualmente, quiseram visitar a Igreja Mãe, para dar graças a Deus pelo mártir São Vicente e tomar parte dos benefícios espirituais concedidos pelo Santo Padre. Daí resultou, certamente, uma maior fortaleza de ânimo para trasladar a herança de São Vicente e ativar assim o amplo património espiritual e social que ela testemunha”, destaca o texto enviado aos sacerdotes e diáconos do Patriarcado.

Recorde-se que o Patriarca de Lisboa declarou um ano jubilar vicentino para a diocese, de 15 de setembro de 2023 a 16 de setembro de 2024, por ocasião dos 850 anos (1173-2023) da chegada a Lisboa das relíquias do diácono e mártir São Vicente. O Papa Francisco concedeu indulgência plenária durante esse ano, nas condições determinadas pela Igreja.