“Visita acontece num momento crucial para o nosso futuro coletivo.” Ramos-Horta pede o regresso à paz

É num "momento crucial" para Timor-Leste que o país recebe a visita do Papa Francisco. As palavras são do Presidente de Timor-Leste que falava antes de Francisco, esta segunda-feira, na cerimónia de boas-vindas ao Papa no Palácio Presidencial, em Díli. Ramos-Horta frisou ainda que esta é uma “visita histórica que ocorre num ano particularmente significativo” para o povo timorense.

No início do discurso, José Ramos-Horta relembrou as efemérides celebradas ao longo deste ano que marcaram a trajetória de Timor-Leste, o 25 de abril, os 25 anos da consulta popular, e da Força Internacional para Timor-Leste (INTERFET), e ainda dos 35 anos da visita de João Paulo II a Timor-Leste.

José Ramos-Horta deixou ainda palavras ao secretário-geral da ONU, António Guterres, destacando a sua “coragem, integridade e convicções humanitárias.”

“Celebramos os 25 anos da consulta popular - mediada e organizada pela ONU no dia 30 de agosto de 1999. Esteve entre nós o nosso estimado amigo António Guterres, que foi primeiro-ministro de Portugal no período quente e perigoso de 1999. António Guterres revelou a sua coragem e integridade e convicções humanistas e com a sua liderança diplomática contribui decisivamente para o desfecho final positivo.”

Passados 35 anos da visita papal de João Paulo II a Timor-Leste, o Presidente Ramos-Horta destacou a importância dessa visita “que colocou a causa da autodeterminação de Timor-Leste na agenda global".