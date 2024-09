Papa Francisco recebido em Díli com vivas e cânticos dos timorenses

O Papa Francisco entrou na cidade de Díli às 15h15 locais (07h15 em Lisboa) num carro aberto e recebido por milhares de fiéis que tentaram correr atrás do chefe de Estado do Vaticano.

"Viva o Papa Francisco", gritaram os milhares de fiéis à passagem do Papa à saída do aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato, em Díli, onde chegou esta segunda-feira para uma visita de três dias.

Antes, uma comitiva de 35 carros entrou na cidade enquanto se ouviam cânticos e louvores ao Papa pelos milhares de fiéis que se concentraram em frente ao aeroporto de Díli, o que levou a um reforço das forças de segurança presentes no local.

Um dos primeiros, junto a um arco de metal que dá entrada aos jardins do aeroporto, era uma criança que pediu com um cartaz escrito em inglês uma "bênção especial" porque faz anos esta segunda-feira.

Presentes no local, desde o aeroporto e até Avenida Presidente Nicolau Lobato estavam dezenas de efetivos dos corpos especiais da polícia e elementos das Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) e milhares de pessoas com chapéus de sol brancos e amarelos, as cores da bandeira do Vaticano.